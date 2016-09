Quindicenne travolto dalla metro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



I pendolari in attesa della metro finalmente in arrivo sono tutti accalcati dietro la striscia gialla. Sono le 8,10 di ieri mattina, l’ora di punta anche nella stazione della metro B Eur Fermi che collega la Laurentina con la Magliana. Solo Davide (il nome è di fantasia per tutelare l’identità del ragazzo ndr) è più avanti. Troppo. Quando il convoglio raggiunge la fermata è già sui binari. L’impatto viene attutito dalla frenata azzardata dal conducente per attutire l’impatto inevitabile. Il 15enne romano, studente al secondo anno di liceo, viene soccorso immediatamente dai granatieri di Sardegna impegnati nel servizio di controllo nelle stazioni, che chiamano l’ambulanza. Il cuore di Davide batte, ma perde molto sangue soprattutto da una mano per una falange tranciata di netto e ritrovata dai sanitari del 118 sulla banchina. Trasportato d’urgenza al San Camillo, viene invece dirottato al Bambino Gesù dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni nell’area rossa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione. Ha riportato un trauma maxillo facciale e toracico e lesioni a una mano. Supportato con la ventilazione meccanica, resta in prognosi riservata, in attesa di esser sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare le fratture al volto. Non è escluso che il ragazzo, che sarebbe figlio di una dentista interna allo stesso Bambino Gesù, si sarebbe lanciato di proposito sui binari nel tentativo di togliersi la vita. Secondo indiscrezioni, naturalmente da verificare, il 15enne avrebbe avuto una discussione banale in famiglia la sera prima e a loro avrebbe scritto una lettera invitandoli a non litigare per colpa sua. I poliziotti del commissariato Esposizione, sul posto con i colleghi del Reparto Volanti, non escludono l’ipotesi del tentato suicidio come quella dell’incidente causato dal pavimento della banchina reso scivoloso a causa della pioggia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, mentre il magistrato di turno, dopo un sopralluogo, ha acquisito cellulare e computer del ragazzo così da verificare l’attendibilità della pista del tentato suicidio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sulla banchina per tentare di ricostruire gli ultimi istanti prima dell’arrivo della metro e della caduta sui binari. Pesanti le ripercussioni sul trasporto pubblico, con l’interruzione della linea B della metropolitana fino alle 10,30 e l’attivazione da parte di Atac di un servizio di bus sostitutivo. Al Bambino Gesù, ieri mattina, l’assessore capitolino ai Trasporti Linda Meleo, arrivata insieme al suo ufficio stampa per portare conforto ai genitori del ragazzo e assicurare un’accurata indagine su eventuali responsabilità.

Silvia Mancinelli