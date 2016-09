Operaio muore folgorato in un deposito Atac sulla Roma-Viterbo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un operaio dell'Atac è morto questa mattina nel deposito di Catalano, lungo la linea Roma-Viterbo. L'uomo stava cercando di aggiustare un pantografo, il braccio che sul tetto dei vagoni permette di sfruttare l'energia elettrica dai cavi dell'alta tensione, quando è rimasto folgorato. Il dipendente della municipalizzata dei trasporti è stato immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno allertato il 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'azienda ha fatto partire immediatamente un'inchiesta interna, che si sommerà a quella che la procura avvierà d'ufficio, per chiarire quanto accaduto nel deposito. Atac ha espresso inoltre profondo cordoglio per l'accaduto ed è vicina ai familiari dell'operaio deceduto.

Redazione online