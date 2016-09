La Raggi rischia tutto sulle Olimpiadi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



È Roma 2024 il vero spartiacque dell’era non solo Raggi ma dell’intero MoVimento 5 Stelle. E non tutto è perduto. Mentre la clessidra comincia a scandire le ultime due settimane decisive - il termine finale per il sì alla candidatura della Capitale ai Giochi olimpici è fissato per il 7 ottobre - dal Coni si lavora alacremente per far cambiare idea al sindaco Raggi che, nonostante il «no» convinto di Grillo&Co, ha preso tempo. In effetti non si comprende bene se il «No» definitivo della Raggi sia rinviato per tastare i fedelissimi o se davvero Virginia abbia deciso di fare il sindaco, sganciandosi dai lacci di un partito in piena regola rimasto incagliato però alle rigide regole di un MoVimento in metamorfosi. Del resto il presidente del Coni, Giovanni Malagò va ricordando da giorni la disponibilità a modificare il dossier olimpico e chiedendo un incontro con il sindaco Raggi. Entrambe le cose si verificheranno probabilmente...

Susanna Novelli