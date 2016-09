Annega anche il triage del Grassi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Secchi dappertutto. Coperte per terra. Il controsoffitto esploso e un fiume d’acqua che entra come un uragano, neanche fosse uno tzunami, e allaga il pavimento. Ma come li fanno questi lavori? Basta un acquazzone di fine estate per far affogare anche l’ospedale Grassi di Ostia. Il pronto soccorso del Lido ieri mattina è finito sott’acqua. Crollati tutti i controsoffitti. Chiuso il triage della nuova struttura, 250 metri quadrati in più per il soccorso, un fiore all’occhiello realizzato per il Giubileo di Papa Francesco e inaugurato il 1 dicembre, appena 9 mesi fa. Giusto il tempo di una gestazione. Che però, ieri mattina, ha partorito il "mostro". «Quando sono arrivata c’erano secchi e coperte per terra...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Grazia Maria Coletti