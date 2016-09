Alberi in caduta libera. Pino su pensilina bus

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Aspettavano il bus. Su di loro è piombato un pino di venti metri. È stato un miracolo quello che ieri mattina ha salvato quattro persone a una fermata dell’autobus di via Tiburtina. L’albero, sradicato dal vento, si è abbattuto sulla pensilina, distruggendola. Ma altri 20 sono caduti a Roma Nord. Se la sono cavata con qualche graffio - due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Umberto I mentre gli altri due venivano medicati sul posto - e tanta, tanta paura. A salvarli è stato un cavo dell'elettricità, che taglia perpendicolarmente la strada, contro cui l'albero si è schiantato durante il crollo, rallentandone la caduta e dando ai quattro malcapitati il tempo necessario per togliersi dalla traiettoria della pianta. Fortuna poi ha voluto anche che nessun mezzo passasse in quel momento lungo la consolare, cosa quantomeno anomala visto il traffico che solitamente la affligge. Se qualcuno fosse passato di là non avrebbe avuto scampo, perché l'albero è rovinato orizzontalmente sia sulla corsia preferenziale che su una delle due carreggiate. Nonostante gli operai del Servizio Giardini, insieme a Polizia, Vigili Urbani e Vigili del Fuoco, siano intervenuti prontamente per rimuovere l'ostacolo, la zona è stata chiusa per diverse ore, mandando in tilt il traffico della zona. Una tragedia sfiorata, l'ennesima, causata da alberi che alla prima pioggia vengono giù come fossero fuscelli. Un problema che affligge la Capitale da ormai troppi anni: quello di ieri è stato infatti solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti causati dall'incuria in cui è abbandonato il verde romano. E, se le cose non cambieranno, purtroppo non sarà neanche l'ultimo, dal momento che a Roma, secondo i dati forniti dal Servizio Giardini del Dipartimento Ambiente del Comune, sono circa 50mila gli alberi che rischiano di essere abbattuti da agenti meteorologici, circa un sesto dei 300mila alberi della Capitale.

50mila potenziali incidenti pronti a concretizzarsi in qualunque momento, soprattutto se si pensa che molti di essi sorgono ai lati delle strade e al centro delle careggiate. Si tratta di alberi anziani, stressati da potature, circostanze sfavorevoli (asfalto, vandalismo) e aggrediti da varie malattie, che dovrebbero essere rinnovati e monitorati assiduamente. Il principale problema per cui questo non accade va rintracciato probabilmente nella scarsità di risorse - innanzitutto umane - di cui soffre il Servizio Giardini di Roma Capitale da qualche anno a questa parte. Sono solo 136, infatti, gli addetti del Servizio Giardini che si occupano della manutenzione del verde metropolitano di Roma, il più ampio d'Europa; di questi, poi, la metà ha più di 60 anni: un inesorabile declino che si va aggravando con il passare del tempo, rendendo impossibile quel monitoraggio così complesso e necessario di cui necessitano le aree verdi della Capitale. Una situazione esplosiva, quella degli "alberi cadenti" che rischia di peggiorare con il passare del tempo. Solo nella giornata di ieri, ad esempio, sono stati richiesti al Servizio Giardini ben quattro interventi contemporaneamente, tutti in proprietà private, in via India, via Siria, via di Palosci e in via dei cessati Spiriti.

Alessio Buzzelli