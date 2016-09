Valentino untore Per la Procura fu un’«epidemia»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Valentino non ha mai detto alle sue partner di essere affetto dal virus dell'Hiv. Le ha indotte insidiosamente in errore allontanandole da ogni sospetto. Ha esibito documenti falsi che dimostravano il suo millantato perfetto stato di salute. E ha evitato di curarsi in maniera costante nonostante l'insistenza dei medici. Così facendo l'indagato «trasmetteva per via sessuale (alle vittime ndr) – si legge nel decreto di chiusura indagini firmato dal sostituto procuratore Francesco Scavo – il virus dell'Hiv, dalla trasmissione del quale conseguiva un cluster epidemico sostenuto da un medesimo ceppo virale che si è diffuso nel Lazio a partire dal 2006». Valentino, secondo la procura, avrebbe dunque diffuso una vera e propria epidemia «che si propagava – continua l'atto – sia tra coloro che venivano contagiati direttamente sia, ulteriormente, in un numero indeterminato di soggetti». Perché tra le persone contagiate ci sono anche «coloro che, con le persone direttamente contagiate, intrattenevano successivamente rapporti sessuali, indipendentemente quindi dall'intervento diretto dell'autore dell'originaria diffusione». Sono 30 le donne alle quali Valentino, omettendo di informarle sulla patologia da cui è affetto e pretendendo di consumare rapporti non protetti, avrebbe contagiato direttamente il virus. Ad altre 20 persone invece sono stati trasmessi «i germi patogeni del virus Hiv», ma fortunatamente «non risultano affette dal virus per cause indipendenti dalla volontà» di Valentino. Inoltre i germi patogeni sono stati trasmessi anche a 3 persone «attraverso rapporti sessuali svoltisi a 3 nel medesimo contesto». E poi ci sono i casi dei 3 ragazzi che hanno contratto il virus avendo rapporti con donne che precedentemente erano cadute nella trappola tesa dall'indagato. Un caso su tutti rappresenta in tutta la sua drammaticità le devastanti conseguenze che Valentino ha causato per quello che lui stesso ha definito «un comportamento superficiale». Giorgio (il nome è di fantasia) non aveva nessuna colpa. Aveva solo 8 mesi quando gli è stato diagnosticato il virus. La madre non poteva sapere di aver contratto l'Hiv. Così al piccolo «il virus è stato diagnosticato all'età di 8 mesi unitamente ad altra gravissima patologia (l'encefalopatia) causalmente riconducibile allo stato di sieropositività contratto dalla madre durante il parto». Sono 59 i capi d'accusa contestati all'untore. E dietro ogni singola accusa ci sono le storie delle donne e degli uomini la cui vita è stata compromessa dalle azioni di Valentino. C'è la storia di una ragazza alla quale l'indagato ha esibito un certificato medico falso. C'è quella di una donna che dopo aver rifiutato di intrattenere rapporti sessuali non protetti sarebbe stata morsa sulle labbra. E ancora quelle di decine e decine di persone che adesso sono pronte a dar battaglia in tribunale.

Andrea Ossino