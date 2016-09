Tentò omicidio Arrestato un marocchino

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Un marocchino di 30 anni. Sarebbe l’immigrato l'autore dell'agguato in cui un connazionale di 52 anni fu ferito da colpi d'arma da fuoco, nelle prime ore del 1 settembre scorso nei pressi del Parco Madre Teresa di Calcutta, nei pressi di via Palmiro Togliatti, a Centocelle. Lo hanno arrestato, al temine di due intense settimane di indagine, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo, già con precedenti e a sua volta vittima di una gambizzazione a Centocelle nel giugno 2015, avrebbe attirato l'attenzione del connazionale, uscito da poco tempo dal carcere, chiamandolo per nome ed esplodendo contro di lui quattro colpi e ferendolo.

