Tarquinia, fiume esonda e travolge auto: salvato automobilista

Un uomo è stato trascinato via dalla furia delle acque mentre era alla guida della sua auto. È accaduto questa mattina poco dopo le 6.30 a Tarquinia nel viterbese. L'uomo stava transitando sulla strada tra Vallata e Tuscania, quando l'onda di acqua e fango dovuta allo straripamento del fiume Marta, ha trascinato via l'auto su cui viaggiava a centinaia di metri dalla strada. È rimasto disperso fino a quando non è stato ritrovato dai vigili del fuoco che lo stanno cercato anche con l'ausilio di un elicottero. Fortunatamente l'uomo, sulla cinquantina, è riuscito a fermare la vettura poco prima delle rapide formate dalla corrente, incastrandosi tra gli arbusti trascinati lì dalla pioggia.

