Raggi su Facebook: "Meno traffico e città pulita. Ecco cosa abbiamo fatto"

La sindaca pentastellata a pochi mesi dal suo mandato si affida ancora a Facebook non per sfogarsi ancora contro i media ma per elencare cosa di buono ha fatto, forse per via della guerra stellare che sta andando in scena in Campidoglio o anche per una esigenza di dire ai romani 'sto lavorando': "Andiamo avanti, con coraggio. Cambieremo Roma e il Paese. Abbiamo trovato una città piena di problemi ma pronta a cambiare. Sapevamo che non sarebbe stato semplice riavviare la macchina amministrativa e che avremmo incontrato numerose opposizioni. Ma siamo qui, con umiltà e determinazione, a portare avanti il nostro lavoro al servizio dei cittadini. Sono i nostri valori: il M5S non si ferma davanti alle difficoltà e agli attacchi quotidiani di chi ci teme. Andiamo avanti, con coraggio. Tutti insieme cambieremo Roma e il Paese. Abbiamo già iniziato".Nel lungo post non si accenna mai alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. Dopo alcune aperture giunte da più di qualche assessore e le ipotesi di ricorrere al referendum, il pressing di Grillo sul Campidoglio si fa sentire e nel lungo elenco pubblicato sul profilo social dal primo cittadino, al capitolo "Grandi eventi sportivi", la sindaca ricorda che Roma ospiterà le tre partite della fase a gironi e un quarto di finale degli Europei di Calcio UEFA 2020 "grazie allo sblocco delle procedure comunali e alla stretta collaborazione con la FIGC". Non una parola però sulla possibilità di tenere a Roma (e in Italia) i Giochi Olimpici.

L'elenco di Raggi E poi parte con l'elenco: "Per chi se li fosse persi- prosegue Raggi- ecco alcuni dei cambiamenti diventati realtà: - Attenzione alle periferie: dopo anni di abbandono, l'amministrazione capitolina punta sul territorio. Partecipiamo al bando 'Periferie 2016'. Vogliamo investire 40 milioni per migliorare la vita dei cittadini, riqualificando l'esistente senza consumo di suolo; - Nuova mobilità: stanziati 18 milioni di euro per la manutenzione della Metro A, da agosto le risorse sono nella piena disponibilità di Atac. Entro novembre circoleranno 40 nuovi autobus ed entro marzo arriveranno nelle strade della Capitale altri 110 nuovi mezzi; - Rifiuti zero: avviato un programma che punta sulla cultura del riciclo e del riuso per mantenere la città pulita. Abbiamo svuotato le vasche degli impianti di trattamento dei rifiuti e ravviato la manutenzione straordinaria ferma da mesi. Dobbiamo restituire a Roma il decoro che merita. La città è più pulita e migliorerà ancora; - Due ruote in sicurezza: approvato il protocollo di intesa per la realizzazione del Grab, Grande raccordo anulare delle bici, una ciclovia turistica che consentirà di avere un percorso che toccherà alcuni dei punti storico-archeologici della citta. Città più pulita: al via opere di bonifica per le microdiscariche e interventi di derattizzazione fermi da mesi, garantita la parziale riattivazione del servizio del ritiro degli ingombranti fermo da aprile, organizzati lo sfalcio dell'erba e la pulizia del verde presso i plessi scolastici; effettuato il piano straordinario di spazzamento del fogliame e avviata l'attivazione delle nuove isole ecologiche Ama - Dalla parte delle famiglie e delle maestre: garantita la continuità del servizio dei nidi in concessione e approvato il piano straordinario di assunzioni del settore educativo per gli insegnanti a tempo indeterminato; - L'acqua è un bene di tutti: bloccato l'aumento per il 2016 della bolletta dell'acqua deciso dall'Autorità dell'Energia ed evitato un incremento del 5% della tariffa. Su Acea non indietreggiamo: resterà in salute ma curando l'interesse dei cittadini; - No ai privilegi: eliminate le auto a disposizione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea capitolina e dei presidenti dei gruppi. Revocati i permessi ZTL con diritto di sosta (circa 100mila euro l'anno) e centralizzati gli acquisti. Tutti risparmi che saranno investiti a favore dei cittadini; - Taglio alle spese inutili: tagliate alcune commissioni speciali che servivano solo a distribuire poltrone. Un risparmio concreto per i prossimi 5 anni; - Conti in ordine: la politica scellerata e gli scandali di Mafia Capitale hanno lasciato ai romani solo debiti. Un macigno, ma non possiamo avere paura. È stato approvato il primo assestamento di bilancio a fine luglio; - L'importanza della Memoria: finalmente verrà realizzato il Museo nazionale della Shoah grazie allo stanziamento di 21 milioni di euro. Sbloccata già la gara d'appalto. Il progetto ha l'obiettivo di mantenere viva la memoria dell'Olocausto, contribuendo alla promozione e alla diffusione dei valori dell'uguaglianza e della pace tra i popoli.

E ancora Istituzioni 'citizen friendly': abbiamo aderito all'iniziativa internazionale Open Government Partnership per promuovere la trasparenza attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni di categoria e delle imprese. Due i progetti in prima linea: 'Roma collabora: la Capitale si apre ai cittadinì e 'Agenda Aperta: come rendere trasparente il rapporto tra l'Amministrazione e i portatori di interessè - Grandi eventi sportivi: Roma ospiterà le tre partite della fase a gironi e un quarto di finale degli Europei di Calcio UEFA 2020 grazie allo sblocco delle procedure comunali e alla stretta collaborazione con la Figc; - Scuola e rispetto dell'ambiente: lanciato il progetto 'Le quattro erre dell'ambiente - Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare. Una iniziativa di educazione ambientale rivolta agli studenti, dai bambini dei nidi ai ragazzi delle scuole secondarie; - Il Campidoglio è la casa di tutti: Palazzo Senatorio apre le sue porte a tutti i cittadini. L'ultima domenica del mese si potrà finalmente visitare la casa dei romani, i suoi spazi archeologici e le sale storiche; - Traffico più snello, più sicurezza: nuovi vigili urbani in strada grazie allo sblocco del concorso per assumere trecento istruttori della Polizia locale; - Nuova vita per i mercati rionali: predisposto un intervento di 130mila euro per la manutenzione, dal rifacimento degli intonaci alla pulizia dei pluviali, delle vecchie aree. Le risorse sono a disposizione dei Municipi e riguardano in prevalenza mercati di periferia; - Il suolo pubblico è dei cittadini. Intervento su Fiera di Roma. Ascoltando le istanze e le proposte dei cittadini, è stato ridimensionando l'intervento urbanistico nell'area. Abbiamo ridotto nettamente la superficie utile lorda da 67.000 mq a 44.000 mq'. L'elenco è ancora lungo come del resto il post della prima cittadina...

