Ragazzo di 16 anni investito da un treno della metro B

Un ragazzino di 16 anni è stato travolto da un convoglio della metro B alla fermata Eur Fermi. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe caduto sui binari poco dopo le nove. Soccorso, il 15enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù con un trauma toracico e lesioni ad una mano. In particolare avrebbe perso una falange che, recuperata, sarebbe stata portata nello stesso nosocomio. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e personale del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto: dai primi rilievi il 16enne sarebbe scivolato sulla banchina bagnata. Per consentire i soccorsi il servizio della metro tra le stazioni Magliana e Laurentina è stato sospeso: a disposizione gli autobus sostitutivi fino alla riapertura della tratta.

Redazione online