Salva per un pelo la ragazza che questa mattina sulla via Migliara, a Pontinia, è uscita di strada finendo capottata in un canale. Per sua fortuna una squadra di vigili del fuoco era in transito nella zona per un altro intervento. La ragazza è riuscita a liberarsi, ad uscire dall'abitacolo e, in evidente stato di shock, è stata prima soccorsa dai pompieri poi dagli operatori del 118.

Redazione online