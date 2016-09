Paura al TuoDì di via Cipro Rapinatore ferisce direttore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Pomeriggio di paura al supermercato di via Cipro dove un rapinatore ha tentato un colpo armato di un coltello. Ferito il direttore, l’uomo è stato messo ko dai commessi.

Il panico ieri pomeriggio alle 18, quando in un market della catena TuoDì è entrato un immigrato dell’Est di 34 anni. Lo straniero, vestito con un giubbotto nero e un paio di jeans, è entrato nel supermercato tranquillamente, come qualsiasi altro cliente. Ma invece di girare per gli scaffali spingendo un carrello si è diretto subito verso una cassa. E solo davanti al cassiere ha estratto un lungo coltello intimando di consegnargli l’incasso. Il rapinatore però, non aveva fatto i conti con il solerte direttore che dal suo ufficio si era accorto di quel che stava accadendo. Il dirigente è subito scattato via dalla scrivania. Con l’intenzione di soprendere di spalle il bandito. E così ha fatto. Uscito dalla sua stanza, ha percorso i corridoi tra gli scaffali di pasta e pelati, per cogliere di sopresa il rapinatore e bloccarlo. Ma dopo averlo raggiunto ed agguantato per le spalle, lo straniero si è girato di scatto riuscendo a ferirlo. Nel frattempo erano accorsi anche i commessi, che sono riusciti a bloccare il rapinatore. Il direttore del market è stato soccorso al San Carlo di Nancy. Ferito anche il bandito, in stato di fermo.

L. P.