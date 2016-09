Tiburtina, albero crolla sulla fermata del bus

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Il temporale che si è abbattuto questa mattina su Roma ha causato una strage di alberi. Molti i rami caduti sulle strade della Capitale e le chiamate ai Vigili del fuoco. Tragedia sfiorata su via Tiburtina, all'altezza di via Cupa, dove un albero è caduto su una pensilina Atac: nessun ferito ma tanta paura. Due persone che erano in attesa dell'autobus sono state portate all'ospedale Umberto I in codice giallo. Paura anche per gli automobilisti che viaggiavano lungo via Cupa al momento dello schianto.

Nello schianto anche i cavi dell'elettricità sono stati tranciati. Nella zona dell'incidente via Tiburtina è chiusa al traffico. Altri alberi sono caduti anche in via dei Cessati Spiriti, all'altezza di Via Latina, al quartiere Appio. Lo stesso è avvenuto pochi metri più in là, in via Siria. Le forti piogge stanno mandando in tilt tutta la città, dalla Balduina al centro storico, dalla Colombo alla Cassia. Traffico paralizzato nelle strade principali, allagamenti e disservizi. Rallentamenti, con code a tratti, sulle strade consolari, sulla tangenziale Est, sulla Roma-Fiumicino e sul Grande raccordo anulare.

