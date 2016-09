Niente mafia nella Capitale e tanti sprechi sulla Metro C

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La mafia a Ostia non esiste. Se tre sentenze confermano l’impianto accusatorio del procuratore capo di Roma Pignatone e una - quella del giugno scorso - invece cancella in appello il 416bis a carico dei Fasciani e dei Triassi, è ora il presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone a escludere l’esistenza della mafia sul Lido di Roma. Testimoniando al processo Mafia Capitale, infatti, Cantone dice categoricamente: «Posso escludere ad oggi di avere mai individuato e segnalato alle procure ipotesi di 416 bis».

«Penso - spiega il magistrato - che il marcio stia soprattutto nella burocrazia, se a valle o a monte non saprei dirlo in termini di percentuale. Sarà il tribunale a decidere se ci saranno concussi o corruttori in questa vicenda». Quanto all’Ama - l’azienda municipalizzata che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di nuovo sotto i riflettori per l’inchiesta su Paola Muraro, assessore all’Ambiente della giunta capitolina grillina guidata dal sindaco Virginia Raggi - Cantone spiega: «Su Ama abbiamo avviato un’attività istruttoria che inizia nel 2011 e stiamo ancora svolgendo». A margine dell’audizione nell’aula bunker di Rebibbia, Cantone sottolinea, a proposito di Atac, che c’è stato anche lì un uso massiccio delle procedure negoziate.

«Non c’è stata una sostanziale discontinuità nell'uso di procedure negoziate tra le giunte di Gianni Alemanno e Ignazio Marino», spiega poi il presidente dell’Anac che pur evidenzia una lievissima diminuzione delle procedure negoziate nel 2014 e una riduzione significativa nel 2015, quando all’assessorato comunale alla Legalità arrivò Alfonso Sabella. Sul Comune di Roma, dice, «facemmo verifiche prima dell’indagine su Mafia Capitale e già in quell’occasione le procedure negoziate erano applicate nel 90 per cento degli affidamenti». Gli appalti a Roma venivano affidati con «procedure meno sicure e garantite. Emergeva inoltre, e lo evidenziammo, una pluralità enorme dei centri di costo nell’ambito del Comune di Roma, cento centri di costo all’interno di un’unica struttura non consentivano alcun tipo di controllo della struttura stessa. Inoltre - aggiunge Cantone - non era sempre semplice capire chi si occupava di ogni settore, perché anche dal punto di vista della competenza c’era un po’ di confusione. Quando analizzammo la situazione del Comune di Roma, vennero segnalate una serie di criticità anche per vedere se il Campidoglio aveva da ribattere qualcosa. Ma la nostra delibera finale arrivò nel periodo della gestione commissariale, e in Comune l’amministrazione eletta non c’era già più».





GLI SPRECHI ALLA METRO C

E ora Raffaele Cantone e la sua Anac mettono il naso anche nel «business» dei cosiddetti oneri per la sicurezza di Metro C. Trovando una spesa extra di ben 30 milioni di euro. Un «rilievo» che per ora riguarda soltanto una parte dell’appalto, quello delle varianti, ma il fronte potrebbe allargarsi. Le richieste di verifica all’Anac prendono spunto da un’inchiesta de Il Tempo , che risale al marzo 2015, e mettevano in luce i costi sostenuti dagli enti finanziatori della terza linea della metro romana rispetto alla cosiddetta «sicurezza» nei lavori. Spieghiamo meglio. Ogni cantiere, infatti, deve prevedere delle opere ad hoc che possano garantire la sicurezza dei lavoratori, manufatti che vengono smantellati alla consegna. Opere «fantasma», per loro stessa definizione. Ed è qui che si sono concentrati i funzionari Anac.

Dalle stime fornite da Roma Metropolitane all’Anac emerge che fino al 31 dicembre 2014 si è arrivati a incrementi del valore netto per lavori e forniture per 18.466.328 euro, che arriverebbe a «vita intera» dell’opera a 29.736.213 euro. Il progetto di gara della Linea C fu elaborato dal Comune di Roma nel 2002. Nel febbraio 2005 Roma Metropolitane pubblicò il bando di gara. Tra i documenti posti a base di gara anche l’elaborato «Costi per la sicurezza», datato 2002, in cui sono fissati i criteri. Nel 2003 con un dpr e nel 2006 con una determinazione dell’allora Authority Appalti, sono intervenuti chiarimenti interpretativi in materia di costi della sicurezza. Ma proprio facendo leva su queste nuove norme, Metro C ha aggiornato il proprio metodo di calcolo degli oneri di sicurezza. «Questo - rileva Anac - ha portato Metro C a ritenere la quota sulla sicurezza specifica non compresa nei prezzi di contratto, con aumento dell’importo netto dei lavori. Mentre nella quota degli oneri di sicurezza del 18% fissata nel bando di gara, e non soggetta a ribasso d’asta, rientravano già entrambe le voci relative agli oneri di sicurezza». L’effetto di queste modifiche di calcolo apportate in corso d’opera da Metro C è stata una «integrazione» dei costi della sicurezza stimati ritenuta non giustificabile anche sulla base delle nuove norme.

Vincenzo Bisbiglia