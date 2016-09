Mafia capitale, chiesta archiviazione per Alemanno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La Procura di Roma ha chiesto al gip l'archiviazione dell'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso per l'ex sindaco Gianni Alemanno nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. A dirlo è stato il procuratore aggiunto Paolo Ielo durante l'udienza del processo per corruzione a Marco Milanese, già collaboratore dell'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, in cui era prevista l'audizione di Alemanno.

La reazione A quel punto Alemanno, che si trovava in aula, si è avvalso della facoltà di non rispondere perché indagato in un procedimento connesso. Ma subito dopo, non ha esitato a commentare la notizia: "Se anche la Procura, con grande onestà intellettuale, chiede l'archiviazione dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, è la rimozione di un macigno che ha gravato per due anni sulla mia vita. Ora sono curioso di vedere se tutti i giornali e gli esponenti politici che per due anni hanno enfatizzato quest'accusa prenderanno atto di questa richiesta di archiviazione, dandole lo stesso risalto che è stato dato all'apertura dell'inchiesta".

Redazione online