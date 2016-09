Lista unica alla Città Metropolitana Il centrodestra supera le divisioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



La scissione delle ultime elezioni amministrative vengono lasciate alle spalle. Il centrodestra prova a ripartire e per farlo ritrova l’unità, mettendosi alle spalle la frattura consumatasi sulla doppia candidatura a sindaco di Alfio Marchini (sostenuto dalla civica e da FI) e Giorgia Meloni (espressione di FdI e Salvini). Alle imminenti elezioni di secondo livello per la Città Metropolitana il centrodestra si presenterà con una lista unica, «Territorio Protagonista», che schiererà candidati di tutti i partiti della ritrovata coalizione: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con Salvini, Udc, Nuovo Centrodestra, Conservatori Riformisti, Cuori Italiani, Lista Marchini e altre civiche indipendenti.

L’obiettivo è chiaro: fermare il MoVimento 5 Stelle e il Partito democratico nella corsa a Palazzo Valentini e, soprattutto, rimettere in piedi un progetto politico e di governo locale credibile in vista delle prossime elezioni regionali in programma nel 2018.

«Il centrodestra finalmente ritrova l’unità e mette da parte le lacerazioni delle ultime comunali - spiega il senatore Andrea Augello - Questa operazione, da me sempre auspicata e caldeggiata, ha un enorme significato politico, perché mette fine a una scissione insensata e riaccredita il centrodestra unito come forza di governo. Il prossimo passo sarà uno stretto coordinamento dei gruppi consiliari in Assemblea Capitolina. L’obiettivo è cominciare a costruire un progetto politico vincente in vista delle regionali».

L’obiettivo è ritrovare l’unità «nella volontà di rispettare ogni percorso - spiega una nota del portavoce regionale di FdI Marco Marsilio nel dare l’annuncio dell’operazione - la storia e l’identità di tutte le formazioni e dei singoli aderenti». Per questo «la lista non avrà denominazioni e simboli riconducibili a un partito o a una coalizione ideologicamente connotata». «Abbiamo fatto un buon lavoro - prosegue Marsilio - Aver unito i tradizionali partiti di centrodestra agli altri movimenti d’area e a numerose liste civiche, con il minimo comune denominatore di presentare una squadra per il governo del territorio alternativa alla Raggi e a Zingaretti, non era scontato, anche alla luce delle recenti vicende politiche ed elettorali. Senza enfatizzare il significato di questo esperimento, che non vincola nessuno ad altro se non agli obiettivi propri della Città Metropolitana e di questa tornata elettorale, Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale si augura che questa capacità di dialogo e di costruzione di un cartello politico saldamente piantato nel campo del centrodestra possa produrre frutti nel prossimo futuro, e garantire a Roma e nel Lazio la possibilità di un ricambio di cui i cittadini avvertono l’urgente bisogno».

Anche il leader de La Destra e vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Storace, commenta l’iniziativa. «Fa piacere - dice l’ex governatore del Lazio - constatare che lo strappo delle comunali di Roma sia stato rapidamente ricomposto per l’elezione senza popolo della Città Metropolitana. Sicuramente la lista unitaria sarà stata preceduta da una discussione politica. Accadrà lo stesso per le regionali». La lista unitaria di centrodestra - spiegano Davide Bordoni e Adriano Palozzi, rispettivamente coordinatore romano e provinciale di FI - «racchiude un importante segnale politico. Forza Italia ha lavorato in prima linea, con umiltà e senso di responsabilità, per la costituzione della lista, ponendo solide basi per la riaffermazione del centrodestra. Vogliamo ringraziare tutti i colleghi dei partiti, dei movimenti e delle realtà civiche che hanno aderito a Territorio Protagonista, nell’auspicio che questa iniziativa rappresenti solo il primo passo per costruire un centrodestra coeso e che possa tornare a essere reale forza di governo».

Daniele Di Mario