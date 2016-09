La Raggi dribbla ancora i giornalisti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Virginia non si tocca. Evviva Virginia. «È il sindaco di Roma e ha tutta la mia fiducia». Dunque a casa "i gufi", il "fuoco amico" e tutti i detrattori.

Dopo settimane durissime, fra pianti, liti, gesti impulsivi e crisi di nervi, Virginia Raggi può sorridere. Ieri è venuto in suo soccorso direttamente Beppe Grillo, che sulle sacre pagine del suo blog ha teso la mano alla prima cittadina, chiedendo unità d’intenti a tutti gli altri. Chi ne esce sconfitta è la deputata Roberta Lombardi, che in mattinata aveva infiammato il dibattito politico, condividendo su Facebook un articolo-inchiesta de L’Espresso su Raffaele Marra, accompagnato da un post molto duro: «Qualcuno si è autodefinito "lo spermatozoo che ha fecondato il Movimento". Io penso che la definizione esatta sia "il virus che ha infettato il Movimento". Ora sta a noi dimostrare di avere gli anticorpi», invitando poi Raggi a pubblicare i pareri Anac sulle nomine in Campidoglio di Marra e Romeo.

Un’altra manganellata sulla gracile schiena di Virginia, che stava provando a rialzarsi dopo gli scivoloni dei giorni scorsi. Così sono ricominciate le rincorse dei tanto vituperati cronisti, le telefonate a vuoto, i messaggi senza risposta.

Raggi si è presentata in mattinata alla presentazione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile: ha parlato di corsie preferenziali, dei 150 nuovi autobus in arrivo entro marzo, del risanamento di Atac «che deve rimanere pubblica», di bigliettazione elettronica. Poi, come al solito, è fuggita, dribblando i giornalisti che le chiedevano una replica a Lombardi. Ma stavolta, come detto, a parlare è stato direttamente il "lider maximo". Un comunicato dove ogni parola ha un peso. «Virginia Raggi è il sindaco di Roma votata da 770.564 cittadini per realizzare il programma del M5S e ha tutta la mia fiducia», la prima frase lapidaria di Beppe Grillo. E ancora: «Il MoVimento porta avanti e sostiene delle idee, non delle opinioni» e per vincere la battaglia «ci vorranno l’impegno e la solidarietà di tutti i portavoce, gli iscritti, gli attivisti». Infine: «Uniti, umili e al servizio dei cittadini». Il riferimento a Lombardi è netto. Ed è giunto anche a Marcello De Vito, vicino a Lombardi: «Dobbiamo solo lavorare».

Intanto, mentre il mondo lo attacca, Raffaele Marra si è preso ormai il Campidoglio, divenendo punto di riferimento imprescindibile per Virginia Raggi. Da quando 9 giorni fa è stato nominato direttore delle Risorse Umane, sono già diversi i provvedimenti presi. Il più roboante lo sblocco del concorso per i 300 istruttori di Polizia Locale, fermo da almeno un anno: in poche ore l’ex "uomo di Alemanno" ha cestinato 3 anni di gestione firmata Marino-Nieri: ora toccherà ai tecnici capitolini rendere meno attaccabile il provvedimento. Poi c’è da scegliere il nuovo comandante del Corpo: ieri Marra ha inviato una lettera a tutti i dirigenti, chiedendogli di spedirgli il proprio curriculum; qui Raggi nutre grande stima dell’ex capo Carlo Buttarelli, in pole position nonostante la vicenda giudiziaria che lo lambisce. Infine, è attesissimo dai lavoratori capitolini l’avvio del tavolo sul salario accessorio. Insomma, nonostante le "ombre" sollevate dalle inchieste giornalistiche e qualche malumore, Raffaele Marra sembra rappresentare l’unica speranza di Virginia Raggi per fare un corso accelerato da sindaco e farsi dettare l’agenda.

Vincenzo Bisbiglia