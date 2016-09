La Marino spostata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Continua a far discutere lo spostamento di Estella Marino, ex assessore all’Ambiente, all’interno dell’Ater, azienda dove è assunta dal 2008. Secondo la tesi di chi si oppone al provvedimento preso dal dg Franco Mazzetto, l’esponente Pd - già in Giunta con Ignazio Marino - andrebbe a ricoprire ruoli di coordinamento assimilabili a quelli di un dirigente, che potrebbero spingere l’attuale funzionario A/3 a fare ricorso all’agenzia pubblica. L’eventualità è stata già smentita dalla diretta interessata e dall’Ater, ma ieri la Cisl Fp, a firma del segretario Giancarlo Cosentino, è andata all’attacco, inviando una lunga (e dura) lettera in cui si coinvolge anche l’Anac e il governatore Nicola Zingaretti. Cosentino si domanda anche perché l’atto non sia stato - su espressa indicazione in determina direttoriale - reso pubblico. «Si chiede formalmente - si legge - al presidente della Regione Lazio di accertare la correttezza ed opportunità di questa specifica scelta, operata dagli attuali vertici aziendali dell’Ater di Roma, nel considerare la segretezza dell’atto emanato, di verificare l’esistenza di ulteriori atti emanati della stessa natura non pubblicati e di valutare la possibilità di chiedere un parere all’Anac sulla correttezza delle procedure attuate». Secondo Cosentino «il provvedimento direttoriale costituisce prassi del tutto inconsueta e senza verificabili precedenti storici» e si sostituisce «arbitrariamente allo strumento tipico dell’ordine di servizio datoriale» con «specifica formalità giustificata intuito personae, senza peraltro aver prima verificato con apposita richiesta formale la presenza di altre professionalità all’Azienda, quindi un comportamento tale da vulnerare gravemente i più fondamentali principi contrattuali di pari opportunità e trattamento fra tutti i lavoratori».

Bis. Vin.