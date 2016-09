Indagine Anac sul bando per il campo nomadi Il trasloco in contrasto con le direttive europee

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Anche se inconsapevole, è stato il primo atto ufficiale del Campidoglio guidato da Virginia Raggi. Ed è già finito sotto i riflettori dell’Anac. Parliamo del discusso bando per lo spostamento del Camping River, un campo rom che accoglie 109 nuclei familiari per 475 persone, al momento residenti in via Tenuta Piccirilli, sulla Tiberina. La gara, pubblicata l’8 luglio scorso, vale 1.270.000 euro (circa 11.600 euro a famiglia). Ai partecipanti al bando, scaduto il 22 agosto, è stato richiesto di mettere a disposizione un’area attrezzata e avrà decorrenza dal 1 ottobre 2016 con scadenza il 31 dicembre 2017. Un’iniziativa che stride con la necessità, dettata anche dalle direttive Ue, di avviare il programma per superare i campi rom proprio entro il prossimo anno. Tanto che è stata l’associazione Nazione Rom, a rivolgersi all’Autorità Anticorruzione affinché vagliasse la correttezza e la legittimità del bando. Una richiesta non ignorata dall’ente presieduto da Raffaele Cantone, che attraverso la dott.ssa Stefania Maccarelli avrebbe aperto il fascicolo n. 3695 ed ha iniziato a vagliare il tutto. L’attesa ora è per la conclusione dell’istruttoria.

Il nuovo campo, secondo il bando, «dovrà essere attrezzato con case mobili e bungalow completi di arredi, acqua fredda e calda, luce, gas e servizi igienici e allacci alle reti tecnologiche. Il campo dovrà essere dotato di fonti di luminosità a basso consumo energetico, di un gruppo elettrogeno e di un impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione».

«Noi auspichiamo – ha detto Marcello Zuinisi, presidente di Nazione Rom – che questo bando venga ritirato e, soprattutto, che sia l’ultimo atto che porti avanti il sistema su cui soggetti privati hanno guadagnato dal sistema di gestione dei campi». Sul futuro «abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’assessore capitolino Laura Baldassarre (con delega alle politiche sociali, ndr), che si procederà al blocco degli sgomberi a Roma e all’avvio del superamento dei campi, applicando la strategia europea. Ci e’ stato anche assicurato che entro settembre ci sarà un bando e nascerà il tavolo di inclusione per rom, sinti e caminanti, rappresentanti per la prima volta di se stessi, in modo da arrivare alla chiusura di tutti i campi».

Lavora per il superamento dei campi rom anche la Agl, Associazione Giustizia e Libertà, che era presente al tavolo del 25 agosto scorso con l’assessore Laura Baldassarre insieme ad altre associazioni e referenti dei campi rom della Capitale. Alcuni di loro avevano partecipato in passato ai tavoli comunali o erano stati referenti. Non la Agl, che ci tiene a precisarlo: «Non vi era un Tavolo, non vi era la presidente di Agl Laura Arconti e Agl non può in alcun modo far parte delle "solite associazioni" in quanto non è mai stata convocata dal Comune di Roma dal giorno della sua fondazione: ha al contrario sostenuto l'impegno radicale di Marco Pannella nel denunciare il legame fra corruzione e violazioni dei diritti umani nei ìcampi nomadi». Ovviamente l'importante ruolo di Associazione Giustizia e Libertà è noto, ma e’ da sottolineare che nell’articolo non era citata la presidente Arconti e che la valutazione sulle «solite associazioni» (di per sé non lesiva) era riferita alla situazione complessiva, anche in riferimento ad un problema, quello del sistema campi, che si trascina da anni e che nessuno ha risolto.

Vincenzo Bisbiglia