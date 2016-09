Impianto via Salaria, marcia dei comitati per la chiusura

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Arriva la prima isola ecologica delle 32 mini isole annunciate a luglio dalla sindaca Raggi insieme all'assessore all'ambiente, Paola Muraro. Domenica sarà inaugurata proprio a Tor Bella Monaca, là dove si è iniziato a parlare di emergenza rifiuti e dove i cittadini filmavano i topi. Una seconda riunione tra il capo segreteria di Muraro e sindacati del settore commercio e artigianato, ha svelato la data e aperto più di uno spiraglio sul fronte Tari. L'intenzione del Campidoglio, richiesta dagli esercenti, è rivedere le modalità di pagamento della bolletta per le attività commerciali. Non si pagherà più in base ai metri quadrati del locale ma in base al rifiuti prodotti. Sul tavolo anche la proposta della Lupe-Confesercenti di mettere degli eco compattatori fuori dai locali. Intanto i cittadini di Fidene, Villa Spada, Serpentara sono sul piede di guerra. L'assemblea dei comitati di quartiere per la sera del 14 settembre è servita per organizzarsi per la chiusura dell'impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati su via Salaria 981. Dal 2011 il fetore li tormenta e molti temono danni per la salute. «Sono sei anni che ci prendono in giro. Il Tmb sulla Salaria va chiuso - ha detto all'assemblea Fabrizio Lai, ben attivo in questa lotta - Non ci interessano altre soluzioni o mozioni con contenuti diversi. Non dobbiamo fermarci, abbiamo vicino casa questo mostro e ce lo dobbiamo respirare ogni giorno. Dobbiamo andare in Campidoglio, pretendere che chiudano l'impianto, altrimenti faremo casino». «Su questo problema ho un appuntamento con l'assessore capitolino Paola Muraro - ha annunciato Roberta Capoccioni, presidente del III Municipio, presente all'incontro - Sarà il 19 settembre alle 15, nella sede dell'assessorato, in modo da avere un confronto e delle risposte». E per i timori per la salute e l'impossibilità di respirare aria sana, il mancato monitoraggio della qualità dell'aria promesso in Regione e il non ancora operativo tavolo di concertazione, raccolta firme dei comitati una denuncia-querela in Procura prefigurando il reato di inquinamento ambientale. Proseguono i preparativi per un grande corteo di protesta in Campidoglio.

Giuseppe Grifeo Damiana Verucci