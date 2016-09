Evasione fiscale, Max Biaggi alla sbarra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Quattro volte campione del mondo nella classe 250. Due volte campione del moto mondiale Superbike. Primo in assoluto per numero di titoli conquistati nella 250. E adesso, secondo la procura di Roma, anche evasore fiscale a sei zeri. É iniziato ieri il processo che vede il pilota Max Biaggi seduto sul banco degli imputati.

A pochi metri da lui, ci saranno sedute anche le parti civili ammesse ieri dai giudici di piazzale Clodio: Equitalia sud e l'Agenzia delle Entrate. Secondo la procura di Roma, l'acerrimo rivale di Valentino Rossi, allo scopo di «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e degli interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo di 17,852.261,95 euro» avrebbe compiuto «atti fraudolenti consistiti nel trasferimento della propria residenza nel Principato di Monaco e nell'affidare lo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, derivanti dai contratti di sponsorizzazione con la società Dainese Spa, società di capitale con sedi a Londra, Montecarlo e Madrid».

In altre parole il centauro avrebbe spostato la sua residenza facendo anche affari lontano dal Belpaese: in Inghilterra, in Spagna e in Francia. Il tutto nel tentativo di ingannare il fisco. Tutte accuse che naturalmente dovranno essere provate in aula. Il motociclista, attraverso i suoi legali, è infatti pronto a rispondere colpo su colpo alle contestazioni mosse dal sostituto procuratore Giancarlo Cirielli. Per questo motivo ieri è stata consegnata ai giudici una copiosa documentazione, oltre a una lista di testimoni.

Negli atti, il campione sostiene di vivere da almeno 20 anni nel Principato di Monaco, mentre le parti civili ritengono che l'imputato abbia trasferito la sua residenza in Francia solo a seguito dell'avvio dell'indagine penale. La questione verrà dibattuta durante la prossima udienza: il 28 marzo.

