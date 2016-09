«Cara Virginia, quel montacarichi non è opera tua»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Cara Virginia Raggi

ho portato avanti battaglie sociali che molti conoscono, soprattutto contro le barriere architettoniche. Battaglie che non hanno un colore politico, ma sono dettate dallo lo sgomento della necessità.

Ho messo in atto con Simone Carabella una "protesta" che ci ha fatto percorrere più di mille chilometri, seduti in carrozzina, su strade devastate piene di buche, di dossi, anche cadendo, sempre in silenzio, con l’unico obbiettivo era rendere questa splendida Capitale adatta a tutti, non solo a un normodotato. Ora ho deciso di parlare. Incontrai il suo predecessore Ignazio Marino grazie all’aiuto dell’attuale vicesindaco. Tante promesse, mai mantenute. Poi, come in un sogno, con l’ultima maratona giunta fino in Campidoglio sono riuscito ad ottenere l’istallazione di un montacarichi per disabili alla stazione Flaminio. Il sogno si è realizzato quasi un anno fà per mano dell’assessore Improta che promise addirittura una targa intitolata alla nostra impresa. Naturalmente abbiamo rifiutato. Quel montacariche era per il bene della comunità, non solo per il sottoscritto. Ho incontrato diverse volte Daniele Frongia per affrontare il problema delle barriere architettoniche, nella campagna elettorale appena trascorsa. Ho invitato tutti i candidati a sindaco, per un tour sotto la metro per far vedere che il montacarichi era montato, ma mancava una firma per un semplice collaudo, tanto che lei, signo Sindaco, si è complimentata con me e Simone per l’impresa, promettendo, in caso di vittoria delle elezioni, seri provvedimenti a favore dei disabili. Ieri, invece, ha postato su Facebook una foto che mostra accanto al montacarichi come se fosse un’opera sua. Ma non lo è. Vi siete limitati a collaudarlo e nemmeno ci avete invitato o citato. Ho il sospetto che anche lei abbia scelto di fare politica sfruttando il tema della disabilità. Quella foto lo dimostra.

Claudio Palmulli