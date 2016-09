Butta il volantino di Lotta studentesca, picchiato davanti a scuola

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Picchiato a calci e pugni per una locandina accartocciata e gettata a terra. E’ successo ieri mattina a un ragazzo di Ostia, al suo primo giorno di scuola al liceo Labriola, in via Capo Sperone. Davide C., questo il nome del 18enne, sarebbe stato colpito prima a pugni e poi a calci quando era ormai a terra da uno dei sei giovani militanti di Lotta Studentesca impegnati a distribuire volantini per pubblicizzare le battaglie delle "Anime Ribelli”. Il giovane, come ha poi raccontato ai suoi contatti facebook, aveva semplicemente buttato il foglietto preso. «Il primo giorno in una nuova scuola è sempre un'emozione particolare. Oggi però per me è stato diverso. Perché dei simpatici militanti di Lotta Studentesca davano volantini all'ingresso della scuola, e io ho semplicemente accartocciato e gettato a terra il loro volantino - scrive nel post il ragazzo -. Mi si sono scagliati addosso, mi hanno preso a pugni, e quando sono finito a terra hanno continuato prendendomi a calci. E tutto questo solo per un volantino». Sul posto è intervenuta un’auto medica che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo, che ha riportato per fortuna "solo" ecchimosi e lievi contusioni, e una volante del commissariato di Ostia che ha fermato e identificato i sei presunti aggressori, tutti tra i 19 e i 39 anni.

Silvia Mancinelli