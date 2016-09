Piano casa, occupazioni a raffica contro gli sgomberi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Una raffica di occupazioni per protestare contro l'articolo 5 del Piano casa e le delibere di sgombero dell'ex commissario Tronca. I Movimenti per il diritto all'abitare tornano alla carica. Ieri a Roma sono state prese di mira le sedi dei Municipi VIII, III, IV, II, VI, VII e XIV con blitz degli attivisti travestiti da fantasmi e armati di striscioni e megafoni: "L'articolo 5 ci rende fantasmi? Allora i fantasmi vi tormenteranno", recita uno degli slogan. Il tentativo è quello di fare pressioni sulla giunta Raggi, che già a luglio aveva incontrato i Movimenti a seguito di un corteo arrivato sotto il Campidoglio. Tra le priorità del neo sindaco, però, non pare esserci la questione abitativa di centinaia di occupanti abusivi che da anni hanno preso immobili sparsi in tutta la città. Una illegalità diffusa che il commissario Paolo Tronca, durante i mesi di permanenza in Campidoglio, ha tentato di eliminare pianificando una serie di decreti per lo sgombero dei palazzi e il riordino dei residence dove risiedono soggetti che non ne avrebbero diritto. Un duro colpo per gli antagonisti, che ancora non hanno digerito l’articolo 5 del decreto Lupi con cui si nega la residenza agli occupanti abusivi.

Dopo pochissimo tempo dal suo insediamento, dunque, Virginia Raggi è chiamata a confrontarsi anche con questa parte della città che vorrebbe un "complice" in Campidoglio. "Giunta Raggi, Giunta di fantasmi" è la provocazione lanciata ieri dagli attivisti che vorrebbero conoscere le intenzioni del sindaco sulla questione, soprattutto per quello che riguarda il rilascio di residenze, certificati e documenti. Ed è per questo che sono stati presi di mira i Municipi. Qualche presidente avrebbe anche contattato il sindaco direttamente per trovare una soluzione a questo dilemma. La posizione del Comune, però, a riguardo ancora non è chiara. I Movimenti non sembrano intenzionati a desistere e lanciano la campagna d'autunno (come ogni anno) che partirà domani, con l'ennesimo ricatto: accettate le nostre condizioni per evitare disordini.

Francesca Musacchio