Finalmente il Consiglio regionale può cominciare a lavorare. Dopo 74 giorni dalle elezioni del 4 marzo si sono insediate le commissioni consiliari permanenti e i relativi presidenti e vicepresidenti. Ora potrà cominciare il suo iter in Consiglio il bilancio, che - non approvato a dicembre - verrà licenziato a giugno, ponendo così termine all'esercizio provvisorio. Si è svolta oggi alla Pisana la seduta di insediamento delle dodici commissioni consiliari permanenti, con l’elezione dell’ufficio di presidenza di ciascuna di esse, attraverso una prima votazione per designare il presidente e una seconda per scegliere i vicepresidenti. Questo il quadro completo dei dodici organismi consiliari, che sono ora pronti a iniziare il loro lavoro. Rodolfo Lena (Pd) è stato eletto presidente della I Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio «Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia». Vicepresidenti: Sara Battisti (Pd) e Chiara Colosimo (FdI). Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali) è stato eletto presidente della II Commissione «Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli». Nella seconda votazione, i membri della commissione hanno eletto vicepresidenti Silvia Blasi (M5s) ed Enrico Cavallari (Misto). Il presidente della III Commissione, «Vigilanza sul pluralismo dell’informazione», è Davide Barillari del Movimento 5 stelle. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Aurigemma di Forza Italia ed Emiliano Minnucci del Partito democratico. Marco Vincenzi (Pd) è presidente della IV Commissione ora denominata «Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio». Vincenzi è stato presidente di questa commissione per circa un semestre anche nel corso della passata legislatura. Alla vicepresidenza eletti Valentina Corrado (M5s) e Angelo Orlando Tripodi (Lega). Pasquale Ciacciarelli (FI) è stato eletto presidente della V Commissione del Consiglio regionale «Cultura, spettacolo, sport, turismo». Vicepresidenti: Marta Leonori (Pd) e Gaia Pernarella (M5s). Fabio Refrigeri (Pd) è il presidente della VI Commissione «Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti». Nella seconda votazione, eletti vicepresidenti Gino De Paolis (Lista Zingaretti) e Adriano Palozzi (FI). Il presidente della VII Commissione «Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare» è Giuseppe Simeone (Forza Italia). Vicepresidenti sono stati eletti Loreto Marcelli (M5s) e Paolo Ciani (Centro solidale). Il consigliere del Movimento 5 Stelle Valerio Novelli è stato eletto presidente dell’VIII Commissione, «Agricoltura e Ambiente». Vicepresidenti sono stati eletti Laura Cartaginese (FI) e Daniele Ognibene (Leu). A una donna, Eleonora Mattia (Pd), la presidenza della IX Commissione consiliare permanente «Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio». Vicepresidenti: Valentina Grippo (Pd) e Daniele Giannini (Lega). Marco Cacciatore (M5s) è il presidente della X Commissione del Consiglio regionale, «Urbanistica, politiche abitative, rifiuti». Nella seconda votazione, eletti vicepresidenti Michele Civita (Pd) e Fabrizio Ghera (FdI). Il presidente dell’XI Commissione «Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione» è Massimiliano Maselli (Noi con l’Italia). Vicepresidenti sono Marietta Tidei (Pd) e Francesca De Vito (Movimento 5 stelle). Infine, Sergio Pirozzi (Lista Pirozzi) è stato eletto presidente della XII commissione «Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione». Eletti vicepresidenti Laura Corrotti (FI) ed Enrico Panunzi (Pd).