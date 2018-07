Matteo Salvini: "Ai poliziotti i soldi tagliati ai profughi"

Martedì, ora di cena. Volge al termine la giornata di «vigilia» del vertice tra il vicepremier e ministro dell' Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Un vertice dal menu più che corposo rom, immigrazione, sicurezza, periferie, criminalità. Una imponente carrellata di alcuni tra i problemi più pressanti della Capitale, alla ricerca di soluzioni che finora non sono state trovate. A poche ore dal via, Salvini fa il punto della soluzione col Tempo.

Allora ministro, cosa dirà alla Rai?

«Più che per dire, ho intenzione di ricevere la sindaca per ascoltare con grande attenzione e grande interesse. La cosa che mi sta più a cuore in questo momento è capire».

Capire cosa?

«Capire come posso essere d'aiuto, con i fatti e non con le parole».

Be', un'idea se la sarà fatta...

«Quello sicuramente. Sono in contatto con decine di comitati di quartiere ed associazioni di residenti, negli anni sono stato invitato più volte a visitare campi ed insediamenti, conosco bene i dossier sulle periferie...

