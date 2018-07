Di Battista si crede il nuovo Kerouac

Lezione numero uno: più grande è l' attesa, più lo è il rischio che all' atto pratico si ammosci (l'attenzione). Lezione numero due: il principio di cui sopra è perfettamente applicabile alla prima puntata del reportage americano di Di Battista.

Per carità, onorevole l'intenzione del viaggio, graziosa l'immagine di una famiglia, due giovani genitori (lui e la compagna Sahra) e del bambino appena nato (il piccolo Andrea) che si mettono in viaggio verso dall' altra parte del mondo. E però ci ha fatto due scatole così da mesi, sul parte o non parte, sul me ne andrò in America a fare reportage, e sul fatto che avrebbe viaggiato sui mezzi pubblici, che almeno uno si sarebbe aspettato qualcosa di meno scontato. E invece, questa prima puntata di ventisei minuti e poco più de «L' Orizzonte Lontano», rilasciata ieri sulla piattaforma Loft, è una piccola summa di retorica dibattistiana, ossia: che guevarismo di quartiere buttato là, il messaggio (recepito, sì, ora anche basta) del mollo tutto e me ne vado, qualche punta pauperista, un lieve cazzeggiamento introspettivo equal che acuto di solidarismo sull'immigrazione ma con juicio, perché sono pur sempre gli amici della Lega.

Questi minuti, dunque, iniziano in profondità: «Può sembrare strano avere voglia di mollare una carriera politica avviata e scegliere di partire. In realtà sapevo che questo giorno sarebbe arrivato...

