Nomine ad alta tensione, salta il vertice

Prima convoca la riunione con i ministri Di Maio, Salvini e Tria e poi la rinvia "per impegni". Il premier Conte fa slittare ad altra data il vertice sulle nomine che era previsto per oggi mentre l'Assemblea degli azionisti rimanda al 24 luglio la nomina del nuovo cda di Cassa depositi e prestiti.

In ballo ci sono le poltrone di direttore generale e amministratore delegato della società ma l’accordo è ancora lontano e la partita resta aperta. Da Palazzo Chigi trapela che serve ancora tempo per trovare un punto di caduta. Intanto Salvini intervistato sulla questione dichiara: "Non ne sapevo nulla, ne faccio volentieri a meno".