Si chiama Assia Montanino, ha 26 anni ed è stata assunta da Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico con uno stipendio da 70mila euro all'anno nonostante non abbia un curriculum corposissimo. Esplode così il caso della segretaria particolare del ministro del Lavoro sollevato da "Il Giornale".

Di Maio è intervenuto direttamente sulla vicenda difendendo la sua scelta: "La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha denunciato i suoi usurai e ho avuto modo di conoscerla quando sono stato a far visita al padre per portargli la mia solidarietà. Era una giovane universitaria a cui decisi di dare un'opportunità di tirocinio presso la mia segreteria di vice presidente della Camera. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria. E posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei".

Nel frattempo il M5s fa quadrato intorno alla Montanino. "Definirla una segretaria è una scorrettezza. Lei non è una segretaria - sottolineano fonti del MoVimento - Assia è Capo segreteria del Ministro al Lavoro e poi sarà anche capo segreteria del Mise. Con un unico stipendio. Quello di ora. Lavora ed è disponibile 24 al giorno, sette giorni su sette".