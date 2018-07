Di Maio contro l'Inps. E Salvini avverte Boeri

Ancora caos sulla relazione tecnica al Decreto Dignità. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio in una nota congiunta con il ministro dell'Economia Giovanni Tria smentisce le accuse ai tecnici del Mef "ma - sottolinea - cerchiamo la manina". Sotto la lente le stime dell'Inps riportate nella relazione tecnica e definite "discutibili". "Quanto al merito del documento - si legge nel comunicato - il ministro Tria ritiene che le stime sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto siano prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili".

"Se il presidente dell'Inps non è d’accordo su niente delle linee politiche del governo, si dimetta" avverte il ministro dell'Interno Matteo Salvini che da Mosca si scaglia contro Tito Boeri. "Non so se qualcuno dalla sera alla mattina ha tolto dei numeri o aggiunto dei numeri", ha detto il vice premier parlando alla stampa prima di andare allo stadio per la finale dei Mondiali. "So che è un decreto che mira a creare nuovi posti di lavoro - ha continuato - e so per certo che ci sono alcuni organismi, penso all'Inps, con cui non ho da fare polemiche personali, perché non mi interessano, che però hanno una visione della realtà che è assolutamente lontana da quella degli italiani, da quella del mondo del lavoro, del mondo delle pensioni"."Quando il presidente dell'Inps continua a dire, la legge Fornero non si tocca, gli immigrati ci servono, perché ci pagano le pensioni, questo decreto crea disoccupazione - ha poi affondato il ministro - in un mondo normale se non sei d’accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente, perché il presidente dell’Inps fa politica, un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti. Così non è e va beh, noi siamo al governo e mi dispiace per chi ha perso le elezioni", ha poi concluso.

Immediata la risposta del presidente dell'Inps: "Le dichiarazioni contenute nella nota congiunta dei ministri Tria e Di Maio rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici nel nostro paese e in grado di offrire supporto informativo alle scelte del Parlamento e all’opinione pubblica" scrive Tito Boeri che aggiunge: "Quanto al merito, siamo ai limiti del negazionismo economico. Il provvedimento comporta un innalzamento del costo del lavoro per i contratti a tempo determinato e un aumento dei costi in caso di interruzione del rapporto di lavoro per i contratti a tempo indeterminato. In presenza di un inasprimento del costo del lavoro complessivo, l’evidenza empirica e la teoria economica prevedono unanimemente un impatto negativo sulla domanda di lavoro. In un’economia con disoccupazione elevata, questo significa riduzione dell’occupazione".