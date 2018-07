Ecco tutti i vitalizi dimezzati agli ex onorevoli

Via libera al taglio dei vitalizi. È stata approvata ieri dall’ufficio di presidenza della Camera la delibera che dispone, da gennaio 2019, la riduzione degli assegni degli ex deputati. In tutto sono 1.240. Si salvano, per ora, quasi 1.400 ex senatori (le due istituzioni, infatti, hanno la facoltà di decidere autonomamente e, almeno per adesso, a Palazzo Madama continua la «melina»).

Le nuove regole ricalcolano i vitalizi con il metodo contributivo. A conti fatti la riduzione media è pari al 40 per cento e poterà nelle casse dello Stato un risparmio di 40 milioni di euro all’anno che quasi raddoppieranno quando il Senato si adeguerà. Uno dei primi a festeggiare il provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte che ha espresso «grande soddisfazione». «È un bel segnale per il Paese che si aspettava da tanto tempo. Avanti così! #ByeByeVitalizi» ha scritto il presidente del Consiglio. È una battaglia storica del M5S, condivisa anche dalla Lega. Nello specifico, i voti a favore della delibera presentata dal presidente della Camera Roberto Fico sono stati...

