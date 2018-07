Salvini gode col Tempo: ipocriti beffati

«Per la serie predicare bene, razzolare male. Vi consiglio lettura!». Questa la frase scritta ieri sulla sua pagina ufficiale di Facebook dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell' Interno, Matteo Salvini che ha condiviso sul social network l'articolo del Tempo pubblicato ieri sull' emergenza immigrazione dal titolo «Ospitare un profugo? Mai!» Abbiamo stanato i radical chic.

Per la serie predicare bene, razzolare male. Vi consiglio lettura! https://t.co/ms6Lyon5vl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 8 luglio 2018

Un'inchiesta, quella del nostro giornale, che ha documentato l' ipocrisia di vip, personaggi politici e del mondo dello spettacolo che a parole sono a favore dell' accoglienza dei migranti in Italia ma poi, nella pratica, non si rendono disponibili ad aiutarli con un gesto concreto. E per testare la coerenza tra le frasi a effetto e le azioni, abbiamo fatto un giochino, o se vogliamo un esperimento, chiamando cento tra questi personaggi famosi e, fingendoci volontari di una Ong (organizzazione non governativa) chiamata «Open Sea», abbiamo chiesto la loro disponibilità ad accogliere in casa un immigrato per un periodo di sei mesi. Non un'intera famiglia bensì un solo profugo. Il dato sconcertante emerso dalla nostra indagine è che solo in 4 ci hanno detto subito di sì. Tutti gli altri, compresi diversi firmatari dell'appello della rivista Rolling Stone «Noi non stiamo con Salvini» e qualcuno che ha partecipato alla sfilata con le magliette rosse per l' accoglienza agli immigrati, hanno rifiutato l' invito o preso tempo fornendo giustificazioni più o meno imbarazzanti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI