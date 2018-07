Dovevano essere tre miliardi di euro di risparmi. Alla fine, sono stati meno di 300 milioni, ottenuti gettando nel caos finanziario gli enti territoriali. E con loro i servizi ai cittadini, dalle strade alle scuole.

A quattro anni dalla sua introduzione, il taglio delle province varato dal Governo di Matteo Renzi con il famoso disegno di legge Delrio si rivela per quello che è: una presa in giro, che ha prodotto più danni che vantaggi. Di più, è stata una cessione an- te litteram al populismo. Prima dell’avvento di Renzi, infatti, erano stati in tanti a teorizzare che il taglio delle province avrebbe portato risparmi ingentissimi. Una fake news nata da un banale sillogismo: se le province spendono 12 miliardi di euro l’anno, eliminandole non spenderemmo

più questa cifra. Una semplificazione eccessiva: le uscite delle province, infatti, riguardavano servizi, manutenzioni, stipendi e posizioni debitorie difficili da cancellare. Anche le...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI