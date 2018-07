Pronto il testo del decreto Dignità. In serata il Consiglio dei ministri

Verrà approvato questa sera dal Consiglio dei ministri il decreto Dignità. Ad annunciarlo è il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che spiega: "In Cdm ci sarà anche dell'altro. Vedrete la norma sui contratti a termine e a tutele crescenti che è solo un primo passo". Nel decreto Dignità non ci sarà la norma sull'abolizione dello staff leasing, ovvero l'opzione che permette alle aziende di assumere persone a tempo indeterminato per poter poi girarle attraverso contratti di somministrazione. Confermate le misure su ludopatia, contratti a tempo determinato e a tutele crescenti. Nella bozza poi sarebbe presente la norma sulle delocalizzazioni con maxi multe per le imprese che lasciano il Paese entro cinque anni "dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata". Per un "più efficace contrasto alla ludopatia", il decreto Dignità prevede "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet". "Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata", prosegue l'articolo 8. "L'inosservanza delle disposizioni comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50 mila euro". In materia di semplificazione fiscale, il decreto Dignità, che dovrebbe passare al vaglio del prossimo Consiglio dei ministri, prevede, una modifica del redditometro, inoltre, per quel che concerne le "Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute", con "riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019". Infine, lo strumento dello split payment è abrogato.