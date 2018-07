Fermati i 67 "miracolati" del vitalizio

Sono 67 gli ex parlamentari che grazie alla riforma approvata dall'ufficio di presidenza della Camera pochi giorni fa avrebbero visto il proprio vitalizio aumentare. Montecitorio ha deciso di ricalcolare con il metodo contributivo (quello già in vigore per le pensioni degli altri italiani) gli assegni maturati dagli ex deputati (in tutto 1.405). In questo modo i vitalizi saranno tagliati, in media, del 40 per cento con un risparmio di una settantina di milioni di euro all'anno. Ma, si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli: 67 ex deputati hanno versato talmente tanti contributi che con la nuova riforma guadagnerebbero molto di più di ora. Sono quelli che hanno passato più tempo nel Palazzo. Come Publio Fiori (che ha già un vitalizio che supera i 10 mila euro al mese), Clemente Mastella (quasi 7 mila euro), Giorgio La Malfa (che ne ottiene quasi 6 mila), Livia Turco (5.800 euro), Ciriaco De Mita (5.800 euro al mese), Rosa Russo Iervolino (5.588 euro), Massimo D'Alema (5.523), Walter Veltroni (5.504), Paolo Cirino Pomicino (5.411 euro). Ci sono anche gli ex presidenti della Camera dei deputati, Luciano Violante (che incassa 5.873 euro) e Gianfranco Fini (5.882 euro al mese)...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI