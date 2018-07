Salvini a Pontida guarda già alle Europee "Referendum tra le élite Ue e i populisti"

Sul prato di Pontida, dove tutto è nato, va in scena ancora una volta l'orgoglio leghista. Ma questo è l'anno dei record, con Salvini vicepremier e ministro dell'Interno del governo gialloverde. "Sono contento e soddisfatto del lavoro del governo di Lega e M5s. Se vogliono farci litigare non ci riusciranno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle divisioni interne al governo su temi come la chiusura dei porti alle ong e i diritti civili. "Le opinioni personali sono benvenute, ma contano i fatti". "I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta, una quinta e così via", ha detto Salvini parlando con i cronisti a Pontida.

"Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro", ha detto il segretario della Lega che ha annunciato che sarà in campo "Un'alleanza dei populisti, che per me è un compimento" e che girerà "le capitali d'Europa e non solo d'Europa".