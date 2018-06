Sinistra ko: crollano i fortini rossi

Disastro per il centrosinistra. Le roccaforti rosse sono state prese d’assalto dal centrodestra a trazione leghista e dai Cinquestelle che hanno fatto eruzione nella storica Imola dove il centrosinistra ha fatto uno scivolone storico, avendo regnato da settantatré anni di fila. Il centrosinistra regge ad Ancona con Valeria Mancinelli che ha sconfitto il candidato del centrodestra Stefano Tombolini. Sfida all'ultimo voto quella per decretare il sindaco di Siena, città rossa e segnata dai terremoti bancari. Centrosinistra da una parte e centrodestra dall'altra, Bruno Valentini (sindaco uscente) contro Luigi De Mossi, giunti al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno tra 9 candidati sindaco rispettivamente con il 27,4% e il 24,2%. Cancellata quindi la Toscana «rossa» soprattutto con la clamorosa vittoria del centrodestra a Pisa, dove la Lega ha messo le mani sulla città in quanto al primo turno è diventata il primo partito. A Pisa vince Michele Conti (Lega, Fi, Fdi), battendo Andrea Serfogli, sostenuto da Pd e liste civiche...

