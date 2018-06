Ballottaggi, alle 12 affluenza al 15,54%

Affluenza in calo ai ballottaggi per l'elezione dei sindaci di 67 comuni italiani. Alle 12 ha votato il 15,54% degli aventi diritto, nel primo turno del 10 giugno aveva votato alla stessa ora il 19,31%. Il dato non tiene conto degli 8 comuni al voto in Sicilia e del municipio III di Roma, gestiti rispettivamente dalla Regione e dal Campidoglio.

I capoluoghi di provincia interessati sono Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Ancona l'unico capoluogo di regione. Nei grandi Comuni al voto è in vantaggio il centrodestra in 29, il centrosinistra in 20, i Cinque Stelle sono al ballottaggio a Ragusa, Avellino, Imola e Terni.