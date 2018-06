Da Ancona a Siena: il Pd rischia

Sono quattordici i capoluoghi di provincia chiamati nuovamente al voto, oggi, per il secondo turno delle amministrative. Si tratta di Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Messina, Siracusa, Viterbo, Imperia, Terni, Avellino e Ragusa. Negli altri sei capoluoghi che erano andati alle urne il 10 giugno scorso, invece, è stato subito eletto il sindaco: a Vicenza, Treviso e Catania ha avuto la meglio il candidato di centrodestra, a Brescia quello di centrosinistra mentre a Barletta e Trapani hanno vinto due civici. Nei 14 ballottaggi che interessano i grandi Comuni oggi, sette sono tra centrodestra e centrosinistra (Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo), tre sono tra un candidato di centrodestra e un civico (Messina, Siracusa, Viterbo), uno tra due candidati di centrodestra (Imperia), tre con il M5S, che a Terni sfida il centrodestra, ad Avellino il centrosinistra, a Ragusa un civico.

A Pisa se la vedranno Michele Conti (Lega, FI e FdI) e il candidato di centrosinistra Andrea Serfogli, che do- po il primo turno ha ottenuto l’appoggio anche dei due candidati civici Antonio Veronese e Maria Chiara Zippel ed è dunque appoggiato da Pd, liste civiche In lista per Pisa, Con Danti per Pisa, Riformisti per Pisa, ma anche dalle liste Antonio Veronese sindaco, Progetto Pisa e Zippel sindaco. A Brindisi se la vedranno Roberto Cavalera (Pri, FI, Udc, liste civiche Brindisi popolare, Idea per Brindisi e Brindisi in al- to) e Riccardo Rossi (Lista civica Brindisi bene comune, Liberi e uguali, Pd, Lista civica Ora tocca a noi). A Teramo la sfida è tra il candidato Giandonato Morra (FI, FdI, Lega, liste civiche Futuro in e Oltre Teramo 2023, Il popolo della famiglia) e Gianguido D’Alberto (Pd, liste civiche Teramo vive, Teramo 3.0 e Insieme possiamo).

Stesso copione a Sondrio dove Marco Scaramellini (FI, FdI con Giorgia Meloni, Lega, liste civiche Sondrio liberale, Popolari retici, Sondrio viva!) se la vedrà con Nicola Giugni (Pd, Sinistra per Sondrio, liste civiche Sondrio 2020, Giugni sindaco, Sondrio democratica). A Viterbo Giovanni Maria Arena (FI, Lega, FdI con Giorgia Meloni e lista civica Fondazione) va al secondo turno con la candidata civica Chiara Frontini.

Ad Ancona, unico capoluogo di Regione, si sfideranno la sindaca uscente del Pd Valeria Mancinelli e il candidato del centrodestra Stefano Tombolini. A Massa il sindaco uscente Alessandro Volpi sostenuto da Pd, Sinistra Massa città d’Europa, Liste civiche Uniti per la città, 2018 Volpi sindaco, Sinistra progressista per Massa, Amare Massa e Articolo primo, se la dovrà vedere con candidato del centrodestra Francesco Persiani, appoggiato da Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lista civica Persiani sindaco, Lega, Il popolo della famiglia, FI.

A Siena il sindaco uscente Bruno Valentini, appoggiato da Pd e Lista civica In campo, ha fatto l’apparentamento con il candidato civico del primo turno Pierluigi Piccini e gode dunque anche dell’appoggio della lista Per Siena Piccini sindaco. Se la vedrà con il candidato del centrodestra Luigi De Mossi (Lega, Fi, Fdi, lista civica Voltiamo pagina).

Ad Avellino, Terni e Ragusa, invece, protagonisti saranno al secondo turno anche i pentastellati. Nella cit- tà campana Nello Pizza, candidato del centrosinistra appoggiato da Pd, Lista civica Avellino libera è progressi- sta, Lista civica ad Avellino democratica, Lista civica Davvero Avellino, Lista civica Avellino è popolare, Lista civica Insieme Protagonisti e Lista civica Avellino rinasce, se la vedrà con Vincenzo Ciampi (M5S). A Terni Leonardo Latini (FI, Lega, FdI con Giorgia Meloni, lista civica Terni civica e Il popo- lo della famiglia) sfiderà il candidato pentastellato Thomas De Luca. A Ragusa Antonio Tringali, candidato sindaco del M5S, se la vedrà al ballottaggio con il civico Giuseppe Cassì (Ragusa - fuori dagli schemi Peppe Cassì sindaco, Movimento civico ibleo, Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia e Peppe Cassindaco).

Sarà invece un ballottaggio tutto nel campo del centrodestra a Imperia. Al secondo turno la sfida è tra l’ex ministro Claudio Scajola (liste civiche Obiettivo Imperia, Imperia insieme, Area aperta e Il popolo della famiglia) e Luca Lanteri (Lista civica Forza Imperia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lista civica Progetto Imperia, Lega, Lista civica Vince Imperia). A Messina, dove l’ex sindaco Renato Accorinti non ce l’ha fatta a riconfermarsi, al ballottaggio se la vedranno Placido Bramanti (Noi con Salvini, FdI, FI, Ora messina, Peloro 2023, Insieme x Messina, #diventerabellissima, Idea Sicilia - Popolari e autonomisti, Il Popolo della famiglia e Bramanti sindaco) e Cateno De Luca (liste Giovani x, Messina nord, Messina sud, La svolta per Messina, Messina centro, De Luca sindaco di Messina). A Siracusa Ezechia Reale (Idea Sicilia - Popolari e autonomisti, Progetto Siracusa, Cantiere Siracusa - ora... tutti noi evoluzione civica, Amo Siracusa, FdI, Italia Unione di centro, FI, Siracusa protagonista) andrà al secondo turno con Francesco Italia.