Salvini contro i vaccini: "Dieci sono troppi". Ma Di Maio precisa: "Una sua opinione"

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per un giorno veste i panni del ministro della Salute e mette in discussione le vaccinazioni obbligatorie. Tanto che l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, è costretto a frenarlo: "Sono opinioni sue".

Il leader della Lega ha espresso il suo pensiero sulla questione dei vaccini a margine di un comizio elettorale a Campi Bisenzio (Firenze). «Io ho vaccinato i miei figli - ha detto Salvini - Alcuni vaccini salvano la vita, dieci vaccini per alcuni bambini sono inutili ed alcuni pericolosi; quindi non sono un "No Vax" e ci sono tante reazioni avverse documentate". Poi ha aggiunto: "Io ritengo che la salute dei bambini spetti alla mamma e al papà - ha aggiunto Salvini - e quindi alcuni vaccini sono fondamentali; troppi vaccini rischiano di far male. Nessun bambino può essere escluso dalla scuola e dall’asilo. Su questo c’è un programma nella Lega, questo c’è nel contratto di governo. Dal morbillo ci si deve salvare, altri vaccini mi sembrano assolutamente superflui".

Il primo a rispondergli è il medico Roberto Burioni: "Sfido pubblicamente Salvini a indicare quali vaccini sono "assolutamente superflui", indicando la bibliografia che supporta le sue affermazioni, altrimenti avremo la certezza che il ministro degli Interni racconta pericolose bugie. Hic Rhodus, hic salta". Ma Salvini non ci sta, e replica: "Burioni si confronti con altri colleghi medici che pensano l’esatto contrario suo".

A cercare di placare le polemiche ci ha provato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "Sul tema dei vaccini "il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinione sui vaccini. Voi conoscete la nostra".

Ad attaccare, invece, ci pensa l'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Roberto Burioni contro Matteo Salvini, ovvero la scienza contro il fanatismo. Siamo davvero altra cosa rispetto a questo governo.

No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante".

Per fare chiarezza, andiamo a vedere cosa è scritto nel contratto di governo tra Lega e M5S sul tema dei vaccini: "Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva - si legge - garantendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale". La linea è piuttosto generica e non entra nel dettaglio della questione. Ecco perché su questo tema i vari esponenti politici della maggioranza continueranno ad esprimere le proprie opinioni senza temere di andare contro il patto con cui è nato questo governo.