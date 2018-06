Equitalia, Salvini: "Chiudere subito le cartelle fino a 100mila euro"

"Dodicimila evasori totali sconosciuti al fisco e grandi evasori che hanno rubato una media di due milioni di euro a testa. Onore alla Guardia di Finanza che li ha scovati, ora tocca al governo semplificare il sistema fiscale, ridurre le tasse e, da subito, chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". A lanciare la proposta è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la cerimonia del 244mo anniversario della Guardia di Finanza.

Non è la prima volta che il leader della Lega esprime opinioni di questo tipo. Una settimana fa, in merito alle cartelle esattoriali, aveva detto "che stanno togliendo il sonno a milioni di italiani, a chi non riesce a pagare 3-4 mila euro che sono diventati 10mila euro, quelle cartelle per me non esistono, mi dai il 15% ed è pace fatta".