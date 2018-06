Salvini col Tempo: "Censimento rom"

Non cede di un passo, sul fronte sicurezza, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Mentre continua il braccio di ferro con l’Europa sullo spinoso tema dell’immigrazione, il leader della Lega apre un nuovo fronte, quello dei nomadi, lanciando il «dossier rom». La bordata questa volta arriva da Milano, dai microfoni di Telelombardia, dove è stato chiamato a commentare l’arresto di due "caminanti" per un furto commesso alla stazione di Milano Centrale.

«Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Il riferimento è al piano rom del 2008 di Roberto Maroni, allora ministro dell’Interno, che finanziò la costruzione di campi temporanei in cui le famiglie di "caminanti" avrebbero potuto sostare per alcune settimane. Secondo Salvini è il momento di fare una «una ricognizione sui rom in Italia per vedere: chi, come e quanti» sono. In pratica «rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un’anagrafe, una foto...

