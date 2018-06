Meloni: "Vomitevole è l'ipocrisia di Macron". E ricorda il "blocco navale" di Prodi

"Vomitevole è l'ipocrisia di Macron". Giorgia Meloni commenta su Facebook le dichiarazioni del partito del presidente francese contro il governo italiano sul caso Aquarius, la nave di una Ong con oltre seicento migranti a bordo respinta dai porti italiani e che approderà a Valencia. E risponde a Macron che ha definito l'Italia "irresponsabile e cinica". ""Ci vuole la faccia di bronzo a definire l'Italia cinica e irresponsabile come fa il presidente francese Macron. Irresponsabili sarete voi che avete creato il caos immigrazione bombardando la Libia; cinici siete voi che mandate gendarmi a Ventimiglia a rispedire indietro i migranti e ancora oggi controllate il debito di intere nazioni africane, dove fate usura in nazioni povere - ha detto la presidente di Fratelli d'Italia in un video su Facebook - Voi parlate di cinismo? Macron zitto".

Giorgia Meloni si scaglia poi contro "la sinistra che cerca di sostenere che l'Italia è diventata improvvisamente brutta, cattiva e xenofoba perché è lo stato europeo che accoglie meno rifugiati. È vero e i dati lo confermano. Ma i vari Fico, Boldrini e Saviano dimenticano un dettaglio non proprio 'irrilevante': gli altri stati europei accolgono solo i rifugiati mentre respingono i clandestini. È l'esatto contrario di quello che ha fatto l'Italia in questi anni, facendo entrare centinaia di migliaia di immigrati di ogni specie che non avevano alcun diritto a mettere piede sul nostro territorio. Basta balle e basta menzogne".

La leader di FdI ricorda poi le misure del governo Prodi per arrestare l'ingresso in Italia delle navi provenienti dall'Albania: "Anno 1997, governo Prodi I: c'è stato un tempo nel quale gli immigrati per la sinistra non erano un business e i clandestini andavano respinti".