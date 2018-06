Sgarbi è il sindaco di Sutri

Sindaco all’età di 66 anni. Con la lista “Rinascimento Sutri”, che è già di per sé tutto un programma per la piccola cittadina viterbese di 6600 anime, Vittorio Sgarbi è diventato il nuovo sindaco di Sutri. Il critico d’arte ha vinto col 58,79% dei voti contro l’unico sfidante in lizza, Lillo Di Mauro: conti alla mano si è trattato di 660 voti di differenza con i quali il celebre politico-fustigatore ha convinto i cittadini di Sutri a dargli fiducia. Adesso, data fiducia all’illustre neo primo cittadino, la piccola cittadina tuscia, celebre per questioni di Etruschi e di papi, attende un reale nuovo rinascimento.