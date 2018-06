La Lega sfonda a Cisterna col sindaco al primo turno

In provincia di Latina l’unica vera sorpresa di questa prima tornata di Amministrative è stata la vittoria del “fronte sovranista” a Cisterna con Mauro Carturan che ha ottenuto – sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia (e senza Forza Italia che sosteneva lo stesso candidato del Pd, Gianluca Del Prete) - il 50% già al primo turno. Per il resto tutto è andato secondo le previsioni della vigilia per i sette comuni pontini chiamati al voto. Fra questi cinque (Bassiano, Campodimele, Cisterna, Lenola e Sonnino) hanno già eletto il proprio sindaco, in tutti i casi espressione di liste civiche, mentre due grossi centri – Aprilia e Formia – andranno al ballottaggio tra due settimane.

Minimo comun denominatore delle domenica elettorale è stato il crollo dell’affluenza: nei tre centri principali – Aprilia, Cisterna e Formia – si è attestata mediamente dieci punti sotto le scorse Amministrative. Se poco più della metà degli aventi diritto si è recata al voto i risultati, nello specifico,hanno confermato Domenico Guidi sindaco di Bassiano con il 70,5% dei voti. A Campodimele Roberto Zannella è stato eletto con il 60,3%. A Lenola ha vinto Fernando Magnafico mentre Luciano De Angelis è di nuovo sindaco di Sonnino.

Dopo una notte attesa solo stamattina i risultati ufficiali hanno consegnato un ballottaggio civico-centrodestra ad Aprilia, rispettivamente con il sindaco uscente Antonio Terra (31,88%) che dovrà recuperare terreno nei confronti dello sfidante, il maresciallo Domenico Vulcano che, con il sostegno della coalizione di centrodestra, ha raggiunto il 37,83%. Centrodestra al ballottaggio pure a Formia dove toccherà a Pasquale Cardillo Cupo (34,46%) recuperare il terreno nei confronti di Paola Villa, candidata civica che ha ottenuto il 40%.

Per ciò che riguarda i risultati delle liste, da segnalare l’assenza del Movimento 5 Stelle ad Aprilia e i risultati non brillanti raccolti a Cisterna, il 10%, e a Formia, il 5%. Sugli scudi invece la Lega che risulta essere il primo partito ad Aprilia e a Cisterna e supera il Pd a Formia. In quest’ultima regge Forza Italia, al 15%. Bene Fratelli d’Italia a Cisterna, sopra il 9%, male ovunque il Pd che non riesce mai ad avvicinarsi alla doppia cifra.