Il Conte è servito

Però. Non ha fatto in tempo a presentarsi al Parlamento e il nuovo premier, al secolo Giuseppe Conte, è già passato alla storia. Il suo discorso ha battuto il record di durata rispetto a tutti i sessanta cinque governi precedenti, più di settanta minuti. Il professor Conte entra nella storia, può già inserirlo nel curriculum. Di quel discorso non dirò nulla. Non ha indignato, non ha entusiasmato, non ha stupito. Ha mantenuto una rispettabile scontatezza, una passabile disinvoltura, ha toccato i temi prevedibili con prevedibile genericità e con decoroso dilettantismo.

Doveva quadrare il cerchio e rassicurare i grillini, i leghisti ma anche le istituzioni interne ed europee. E lo ha fatto. Ha tentato pure una morbida difesa del populismo, richiamando addirittura Puskin e Dostoevskij, ma con una sfumatura sfuggita ai più: «Se populismo è l'attitudine della classe dirigente ad ascoltare i problemi della gente», siamo populisti; dunque non democrazia diretta, non capi popolo, venuti dal popolo o dalla rete, ma la classe dirigente che ascolta il popolo... Una tesi assai diversa dai grillini e anche da Salvini. L’élite che ascolta il popolo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI