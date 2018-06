Flat tax, Salvini: chi guadagna di più deve pagare meno tasse

La flat tax è iniqua? "L'importante è che ci guadagnino tutti", risponde Matteo Salvini, che, intervistato da Giorgio Zanchini su Radio anch'io spiega: "Se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, crea lavoro in più: non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci, questo nel contratto di governo non c'è, ma l'assoluta intenzione è che tutti - grazie alla riforma della Fornero, alla pace con Equitalia - riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere. Perché il problema del nostro paese "è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a comprare anche gli italiani. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira".

Immediata la reazione dell'opposizione. "Per Salvini è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Finalmente hanno detto la verità. A questo serve la annunciata rivoluzione fiscale, a far guadagnare chi è più ricco. A danno di tutti gli altri", scrive su twitter Matteo Orfini, presidente Pd.

Sulle pensioni Salvini ha rilanciato: "Abbiamo l'impegno sacro di smontare pezzo per pezzo la Fornero partendo da quota100 e tornare a 41 anni di contributi".

"Stiamo preparando un dossier su 'spiagge sicure', per evitare almeno in parte il dramma dell'abusivismo che colpisce commercianti e bagnanti", ha poi annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini indicando uno dei temi temi su cui sta lavorando in questi primi giorni al Viminale.