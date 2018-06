Bagnai "rinvia" la Flat tax per le famiglie. E il Pd si scatena

Flat tax sì, ma "a rate". Alberto Bagnai, economista anti-euro entrato in Parlamento con la Lega e ora in pole per ricoprire il ruolo di sottosegretario del Tesoro, svela dai microfoni di "Agorà" il piano del governo per arrivare alla riforma fiscale promessa in campagna elettorale.

La "tassa piatta", nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe entrare in vigore in diverse fasi. La prima, nel 2019, coinvolgerà solo le imprese. Mentre la seconda, quella per le famiglie che dovrebbe prevedere due aliquote al 15 e al 20%, vedrà la luce solo successivamente, nel 2020.

Un parziale "stop" che scatena le critiche dell'opposizione. Anche perché, sostengono dal Pd, lo sgravio delle tasse per le imprese è stato già varato dai governi Renzi e Gentiloni.

"È inconcepibile un livello di ignoranza e approssimazione simile - attacca il parlamentare Dem Luigi Marattin -. La flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. Prima si chiamava IRPEG, e ora si chiama Ires, e tassa proporzionalmente i redditi delle società di capitali. E a ridurla - dal 27,5% al 24% - è stato il governo Renzi. Nel caso il futuro sottosegretario Bagnai si riferisse, invece, agli utili di impresa delle società di persone, anche quella esiste già: si chiama Iri, e l’ha fatta sempre il governo Renzi".

Ma a criticare Bagnani sono anche gli ex "alleati" di Forza Italia: "Sono chiacchiere che già disattendono il loro contratto e certamente disattendono il programma del centrodestra. Si stanno già suicidando" attacca l'ex ministro della Pa Renato Brunetta. Più articolata la posizione della vicepresidente della Camera Mara Carfagna: "Il dibattito sulla flat tax - se sia meglio partire dalle imprese o dalle famiglie - trascura una delle più dolorose emergenze, ovvero la precarietà e l’iniquo carico fiscale a danno dei giovani che cercano coraggiosamente di farsi strada con micro-imprese o imprese personali, ovvero centinaia di migliaia di giovani free-lance, professionisti, lavoratori atipici e precari. E in moltissime famiglie italiane c’è una ragazza o un ragazzo che combatte fra mille ostacoli che deprimono la sua intraprendenza. Ecco perché ho presentato una proposta di legge per innalzare a 50mila euro di reddito annuo la soglia per professionisti e piccole partite Iva per aderire al cosiddetto regime forfettario (regime dei minimi) che già prevede una tassazione piatta del 15% sostitutiva di Irpef e Iva. Significherebbe estendere la flat tax a tanti giovani professionisti oggi intrappolati sotto la soglia dei 30mila euro lordi e aiutarli a crescere senza subire salassi fiscali. La misura è sostenibile, costa circa 250 milioni di euro annui interamente coperti con tagli di sprechi e spese improduttive".

Nel corso del suo intervento ad Agorà, Bagnai ha anche escluso che il governo possa sfruttare l'aumento dell'Iva per finanziare alcuni degli impegni presi in campagna elettorale. Un'ipotesi che si era fatta strada dopo la nomina a ministro dell'Economia di Giovanni Tria, non ostile in passato a questo scenario. "Il discorso dell’aumento dell’Iva è assolutamente fuori discussione - ha detto il parlamentare del Carroccio - e quell'ipotesi si riferisce ad un articolo che il professor Tria scrisse prima di entrare a far parte della squadra di governo".