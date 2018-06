È nata la Repubblica della terza età

Sembrava un film sul 2 giugno, con attori e comparse al posto dei ministri e dei politici, con un premier sorteggiato tra i figuranti e messo lì vicino a Mattarella per rendere il film più veritiero, quasi una docufiction. La festa della repubblica di ieri sembrava un film di Bisio.

Sciampiste e commessi, eccitati e straniti, al posto di ministri, più qualche caratterista reso famoso dal video nei panni istituzionali. Si avverte nell' aria un fondo festoso d'incredulità che colpisce la gente e gli stessi protagonisti, come il prof. Conte, la cui parabola sarebbe risultata inverosimile anche in una fiction. C'era un'euforia da gita scolastica, da vincita miliardaria, qualcosa di puerile e di fiabesco, e non vogliamo far perdere l' incanto. In questo momento abbiamo umana simpatia per quegli esordienti euforici o debuttanti felici. Godi fanciullo mio, età soave è codesta... diman tristezza e noia recheran l'ore. È il sabato del villaggio per i garzoncelli scherzosi, grillini e leghisti...

