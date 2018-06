Dopo tre mesi di vuoto governativo, cominciano le allucinazioni. L'ultima, ma sarà presto superata da altre nuove, è che a molti era parso di sentire da Giorgia Meloni che Fratelli d'Italia entrerà nel Governo del Cambiamento coi grillini e i leghisti. O per lo meno nella maggioranza. Poi cambia ancora e l'ultima è che si asterrà.

Facile ricordare le dichiarazioni reciproche dei giorni scorsi, gli anatemi, mai con... Facile ricordare che esisteva fino a poche ore fa una cosa chiamata centro -destra. Ma la velocità con cui nascono e muoiono governi insetti, che durano dai 6 agli 8 minuti, con cui si incaricano e poi si congelano in frezeer premier e ministri, si maledicono e si benedicono alleanze, presidenti, idee e personaggi, ci sta facendo girare la testa. La realtà corre più veloce dell'immaginazione. E il pubblico si adegua, impreca e loda la stessa persona a distanza di poche ore, i beniamini di oggi saranno gli insopportabili di domani e forse viceversa. Ma torniamo alla principessina della destra italiana dagli occhioni di fiaba.

Che è successo, è un caso psichedelico, psichiatrico, è posseduta, dobbiamo chiamare l' esorcista? No, ragazzi, c' è un briciolo di lucidità in quell' apparente follia..

